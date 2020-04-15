ОБСЕ видела вертолет у неподконтрольного участка украинской границы

Миссия ОБСЕ зафиксировала 9 апреля вертолет типа Ми-17 у неподконтрольного участка украино-российской границы в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«9 апреля в 11:01 на КПП "Донецк" наблюдатели видели вертолет типа Ми-17, окрашенный в белый и синий цвета, летящий на высоте около 500 метров. Он прибыл с северо-восточного направления и на расстоянии примерно 100 метров от КПП повернул в северо-западном направлении», — говорится в отчете.



По данным миссии, вертолет оставался в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока находился в зоне видимости.