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Украина закрывает еще 10 пограничных пунктов пропуска

15 апреля 2020, 13:23

Украина закрывает еще 10 пограничных пунктов пропуска

Еще десять пунктов пропуска на государственной границе Украины будут временно закрыты в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом ззаявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Минстр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что это погранпункты на границе с Молдовой, Польшей и Румынией. 

На прошлой неделе правительство сократило число работающих пунктов пропуска до 19. Таким образом, в Украине останутся работать 9 пропускных пунктов, которые можно пересечь на автомобиле.

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