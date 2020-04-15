Мариупольские моряки из-за пандемии не могут вернуться домой

Мариупольские моряки из-за пандемии коронавируса не могут вернуться домой. С введением карантинных ограничений работники не имеют возможности заменить экипаж на судне, поэтому им приходится оставаться в море сверхурочно. Об этом рассказал директор тренажерного центра «Приазовский морской центр» Сергей Живов, передает MRPL.CITY.



«Наши моряки стали заложниками, судовладельцы бы рады их отпустить домой, но не могут. Поэтому вынуждены предлагать работникам продление контракта до окончания ситуации с коронавирусом в мире», — рассказал он.



Кроме этого, люди, работающие в море, столкнулись с еще одной проблемой — у них может истечь срок действия паспорта моряка.



«У ребят прямо на пароходе заканчивается действие документов. Они не могут находиться на судне, потому что у них закончился паспорт моряка. Но, при этом не одна страна мира не продлит паспорт моряка, потому что он является гражданином другой страны», — подчеркнул представитель «Приазовского морского центра» Артем Саркисян.



О количестве моряков, которые не могут вернуться в Мариуполь «Новостям Донбасса» в центре пообещали сообщить позднее.