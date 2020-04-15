Народный депутат Вадим Новинский сообщил о положительном тесте на коронавирус после контакта с инфицированным лицом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Нардеп отметил, что никаких симптомов не ощущает, и окончательный диагноз еще не подтвержден.



«До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением», — отметил Новинский.



Он подчеркнул, что все контактные лица также пройдут тестирование.

Первым депутатом, у которого диагностировали коронавирус стал Сергей Шахов . Позже он рассказал, что коронавирус обнаружили и у его жены.