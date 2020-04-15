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В Раде определилась с датой нового внеочередного заседания

15 апреля 2020, 15:41

В Раде определилась с датой нового внеочередного заседания

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил внеочередное пленарное заседание парламента на четверг, 16 апреля, на 13:00. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно распоряжению, в повестке дня внеочередного заседания парламента:

— законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0034);
— законопроект (второе чтение) о внесении изменений в Регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043);
— законопроект (второе чтение) о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине (№ 2653);
— законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей (№ 2654); законопроект (второе чтение) об оборонных закупках (№ 2398-д).

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