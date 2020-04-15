Суд арестовал подполковника СБУ и его сообщника по подозрению в подкупе в зоне ООС

Краматорский горсуд 5 апреля арестовал на два месяца подполковника СБУ и его сообщника по подозрению в подкупе военнослужащего в зоне боевых действий на Донбассе с возможностью выйти под залог в 168 160 гривен. Сотрудник СБУ отстранен от должности на время следствия. Об этом сообщает интернет-издание «Ґрати» со ссылкой на ГБР.



Согласно информации Единого реестра судебных решений и портала Донецкого апелляционного суда, речь идет о старшем оперуполномоченном особо важных дел управления СБУ на Волыни Юрии Силюке и уроженце Амвросиевки Донецкой области Дмитрии Гендчеве.



По данным следствия, Гендчев в конце марта 2020 года обратился к сотруднику СБУ Силюку с целью заработать на обмене валюты на неподконтрольной Украине территории Донецкой области.



В решении суда говорится, что сотрудник СБУ, в свою очередь, обратился к командиру взвода боевого обеспечения разведроты 74 Отдельного разведбатальона оперативного командования «Восток» Сухопутных войск ВСУ Скворцову О.И., который обеспечивает исполнение боевых задач в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области.



Силюк предложил Скворцову взятку за каждое перемещение валюты через линию соприкосновения.



С 27 марта по 2 апреля Гендчев передавал Скворцову по 8 600 гривен в день, а 3 апреля передал 28 тысяч гривен. Общая сумма подкупа составила в итоге 79 600 гривен.



27 марта военнослужащий сообщил о предложении подкупа в СБУ, и 3 апреля сотрудники СБУ совместно с ГБР задержали Гендчева и Силюка. У них изъяли, по данным ГБР, 6 млн 400 тысяч российских рублей (около 2 млн 300 тысяч гривен), которые они пытались передать на временно оккупированную территорию Донецкой области.



Им объявили подозрение в подкупе служебного лица (по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины).



В Военной прокуратуре объединенных сил уточнили, что также расследуют этот эпизод по признакам финансирования террористической организации.



Как указано в тексте решения суда о мере пресечения, Силюк заявил, что вину не признает, а денежные средства принадлежат Гендчеву. Гендчев также не признал своей вины и пояснил, что деньги принадлежат его сестре. Оба подозреваемых подали апелляцию.