Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова на два месяца

Шевченковский районный суд Киева избрал генерал-майору Службы безопасности Украины Валерию Шайтанову, задержанному ранее по подозрению в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Мера пресечения предполагает нахождение под стражей 60 дней — до 14 июня включительно.

Валерий Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене, работе на спецслужбу России, совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.