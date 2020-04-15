Качура: Выборы могут перенести только из-за введения ЧП

Местные выборы могут перенести только в случае введения чрезвычайного положения в стране. В обратном случае необходимы изменения в Конституцию, заявил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александра Качура.



«Есть порядок того, как можно перенести выборы — это чрезвычайное положение. Больше никаких не может быть причин для отмены или переноса», — сказал он в эфире телеканала «ТРК Украина».



«Нам придется вносить изменения в Конституцию для этого отдельного случая. И это если будет 300 голосов и вывод Конституционного суда», — добавил он.



Депутат при этом уверен, что несмотря на сокращение финансирования до 1 млрд гривен, выборы состоятся как и предусмотрено Конституцией, в конце октября 2020 года.

В интервью LB.ua от 13 апреля председатель Центризбиркома Олег Диденко сообщил, что перенос местных выборов возможен только в случае введения военного или чрезвычайного положения в стране. На данный момент Диденко не видит юридических препятствий для проведения местных выборов в условии карантина.