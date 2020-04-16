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Украинская сторона и «ДНР» обменялись удерживаемыми лицами

16 апреля 2020, 09:08

Украинская сторона и «ДНР» обменялись удерживаемыми лицами

Фото: Офис президента Фото: Офис президента

Обновлено. Обмен удерживаемыми между украинской стороной и группировкой «ДНР» завершен. По данным «омбудсмена» сепаратистов, на подконтрольную «ДНР» территорию были переданы 10 человек, еще один от участия в обмене отказался. Украинская сторона сообщила о возвращении из тюрем боевиков 9 украинцев.

Украинская сторона и группировка «ДНР» начали процедуру обмена удерживаемыми лицами под Горловкой. Об этом сообщают Офис президента Украины и сепаратистский ресурс ДАН.

Процесс проходит на линии разграничения возле пункта пропуска «Майорское». На месте также присутствуют наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, Международного комитета Красного креста.

Это первый обмен удерживаемыми лицами между участниками конфликта на Донбассе в 2020 году.

Ожидается, что этап обмена между украинской стороной и группировкой «ЛНР» пройдет в районе КПВВ «Станица Луганская».

В Офисе президента уточнили, что в общей сложности Украина возвращает 19 своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях.

Освобожденных в результате обмена ожидает 14-дневная обсервация из-за эпидемии коронавируса.

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