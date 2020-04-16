Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 4161. Умерли 116 человек

Число заболевания коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 4161, сообщает министерство здравоохранения.



Из них 116 человек умерли, а 186 — выздоровели. За сутки подтверждено 397 новых случаев заболевания.





Ситуация в регионах:



Винницкая область — 279 случаев;

Волынская область — 109 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 116 случаев;

Запорожская область — 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 401 случай;

Кировоградская область — 198 случаев;

Киев — 644 случая;

Киевская область — 234 случая;

Львовская область — 166 случаев;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 204 случая;

Сумская область — 80 случаев;

Тернопольская область — 333 случая;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черновицкая область — 662 случая;

Черкасская область — 110 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.





Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 26 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 17 случаев инфицирования.