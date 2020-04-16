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В рядах ВСУ зафиксировали 5 новых случаев коронавируса

16 апреля 2020, 11:04

В рядах ВСУ зафиксировали 5 новых случаев коронавируса

За 15 апреля в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили 5 новых случаев заражения COVID-19. Всего — 28 зараженных военнослужащих, в том числе один выздоровевший и один летальный.

Об этом сообщило командование Медсил ВСУ.

Уточняется, что коронавирусом заболели по одному военнослужащему в Черновицком и Харьковском гарнизонах, а также трое военных Запорожского гарнизона. Их состояние здоровья удовлетворительное, инфицированные лечатся в ломашних условиях под присмотром медицинской службы.

На изоляции (в частности на самоизоляции) находятся 274 служащих ВСУ. Количество военных, у которых завершается изоляция в ближайшие трое суток — 40 человек.

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом: 16 человек умерли, 186 пациентов выздоровели.

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