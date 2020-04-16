Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Родственники пленных, которые остаются в тюрьмах «Л-ДНР», обратились к Зеленскому

16 апреля 2020, 11:49

Родственники пленных, которые остаются в тюрьмах «Л-ДНР», обратились к Зеленскому

Родственники украинцев, которых до сих пор удерживают группировки «ДНР» и «ЛНР», записали видео, в котором обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече.

Из СМИ они узнали предварительные списки участников обмена, который проходит перед Пасхой, и не обнаружили там своих близких.

«Все мы родственники пленных, которые, несмотря на обещания властей, до сих пор не попали в списки обмена и на протяжении долгих лет находятся в плену», — говорит одна из авторов ролика Татьяна Матюшенко.

По ее словам, они рады, что происходит очередной обмен, но им «надоело видеть, как в списки на обмен попадают люди, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе».

Также родственники рассказали истории своих близких, которые остаются в тюрьмах боевиков.

Сегодня утром начался обмен пленными между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Под Горловкой украинские власти передали 10 человек и получили 9, которых удерживала «ДНР».

Второй этап взаимного освобождения — между Киевом и «ЛНР» — ожидается сегодня в районе Станицы Луганской. В «ЛНР» заявили о готовности передать 11 человек и забрать 7.

При президентстве Владимира Зеленского это уже третий обмен удерживаемыми лицами. Первый состоялся в сентябре, тогда Украина передала России 35 человек и вернула столько же. Второй прошел в декабре: украинская сторона вернула 76 человек и передала «Л-ДНР» 124 человека.

Еще по теме

Прочее
Обмен пленными
Люди
Владимир Зеленский

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:07
Обмен пленными под Горловкой. Фоторепортаж
10:41
«Л-ДНР» скрывают смертность от коронавируса — МинВОТ
10:04
Колонна с удерживаемыми «ЛНР» прибыла к месту обмена
09:08
Украинская сторона и «ДНР» обменялись удерживаемыми лицами
07:39
Автобус «ДНР» с удерживаемыми прибыл на место обмена
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:48
«ЛНР» ввела ограничения в Первомайске: строгая самоизоляция, остановка транспорта
19:07
За сутки в ОРДЛО — еще пять случаев коронавируса
18:41
Украина призвала РФ обеспечить надлежащую помощь оккупированным территориям в связи с пандемией
17:01
СМИ: Обмен пленными состоится 16 апреля
16:54
«Мэр» Макеевки подтвердил, что в городе есть заболевшие коронавирусом
12:40
В ГПСУ отреагировали на приезд российского сенатора в неподконтрольный Донецк
11:21
ОБСЕ видела вертолет у неподконтрольного участка украинской границы
10:41
«ДНР» закрыла на карантин отделение реанимации с заболевшей COVID-19
09:12
В «ЛНР» пока не знают, будет ли парад на 9 мая. В «ДНР» заявили, что парад пройдет
все новости
11:49
Родственники пленных, которые остаются в тюрьмах «Л-ДНР», обратились к Зеленскому
11:40
«ДНР» госпитализировала еще 10 человек с подозрением на коронавирус
11:07
Обмен пленными под Горловкой. Фоторепортаж
11:04
В рядах ВСУ зафиксировали 5 новых случаев коронавируса
10:41
«Л-ДНР» скрывают смертность от коронавируса — МинВОТ
10:04
Колонна с удерживаемыми «ЛНР» прибыла к месту обмена
09:33
Число заболевших COVID-19 в Украине возросло до 4161. Умерли 116 человек
09:08
Украинская сторона и «ДНР» обменялись удерживаемыми лицами
08:13
Штаб ООС заявил о трех обстрелах со стороны боевиков за сутки
07:39
Автобус «ДНР» с удерживаемыми прибыл на место обмена
23:04
Бывший адвокат Януковича может возглавить ГБР
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:54
Качура: Выборы могут перенести только из-за введения ЧП
21:04
СМИ: Кремль перенес парад к 9 мая
20:26
Обмен может состояться в ближайшие два дня в двух местах
все новости
ВИДЕО
На КПВВ в Станице Луганской «застряли» люди ►
15 апреля, 10:44
Карантин и права человека. Законны ли штрафы? ►
13 апреля, 10:04
Что «ДНР» не договаривает о коронавирусе ►
11 апреля, 21:30

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция