Родственники пленных, которые остаются в тюрьмах «Л-ДНР», обратились к Зеленскому

Родственники украинцев, которых до сих пор удерживают группировки «ДНР» и «ЛНР», записали видео, в котором обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече.



Из СМИ они узнали предварительные списки участников обмена, который проходит перед Пасхой, и не обнаружили там своих близких.

«Все мы родственники пленных, которые, несмотря на обещания властей, до сих пор не попали в списки обмена и на протяжении долгих лет находятся в плену», — говорит одна из авторов ролика Татьяна Матюшенко.



По ее словам, они рады, что происходит очередной обмен, но им «надоело видеть, как в списки на обмен попадают люди, которые не имеют отношения к конфликту на Донбассе».



Также родственники рассказали истории своих близких, которые остаются в тюрьмах боевиков.

Сегодня утром начался обмен пленными между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Под Горловкой украинские власти передали 10 человек и получили 9, которых удерживала «ДНР».



Второй этап взаимного освобождения — между Киевом и «ЛНР» — ожидается сегодня в районе Станицы Луганской. В «ЛНР» заявили о готовности передать 11 человек и забрать 7.



При президентстве Владимира Зеленского это уже третий обмен удерживаемыми лицами. Первый состоялся в сентябре, тогда Украина передала России 35 человек и вернула столько же. Второй прошел в декабре: украинская сторона вернула 76 человек и передала «Л-ДНР» 124 человека.