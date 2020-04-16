«ДНР» госпитализировала еще 10 человек с подозрением на коронавирус

За сутки 15 апреля в ОРДО госпитализировали 10 человек с подозрением на коронавирус. Еще 15 жителей взяли под наблюдение и 5 — самоизолировали на дому. Об этом сообщил «минздрав ДНР».



«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 239 человек, 8657 человек — находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8896 человек», — резюмировали в «ведомстве».



В то же время сообщается, что два пациента выздоровели от коронавируса и их выписали из больницы. Еще 24 человека с подтвержденным диагнозом продолжают находиться в больницах.



По информации сепаратистов, выписаны из отделений 58 пациентов, у которых подозревали COVID-19, но тестирование этот диагноз не подтвердило.

Ранее в МинВоТ сообщали, что группировки «ДНР»/«ЛНР» скрывают летальные случаи от коронавирусной инфекции на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.



Сепаратисты признали, что обращались к России за помощью в борьбе с коронавирусом. При этом запросов о помощи к международным организациям от группировок «Л-ДНР» не поступало.



У Минздрава Украины отсутствуют официальные данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.



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