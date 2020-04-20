По нарушениям карантина во время пасхальных служб открыто 5 уголовных дел. 4 из них — в Донецкой области

Национальная полиция зафиксировала 19 случаев нарушения карантина во время пасхальных богослужений. По 5 случаям открыли уголовные производства, из них 4 — в Донецкой области и 1 — в Тернопольской.



Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.



Он уточнил, что кроме нарушений в храмах Украинской православной церкви Московского патриархата несоблюдение карантина фиксировали и в церквях других конфессий.



Тандит подчеркнул, что представители Национальной полиции проводили три встречи с иерархами церквей, на которых договаривались о мерах по недопущении распространения коронавируса во время пасхальных религиозных обрядов.



«На этих встречах мы предупредили как будет действовать полиция, настоятельно объяснили как должны себя вести представители церквей.. Большинство иерархов согласились с нашим предложением. На 3 встрече мы пришли к совместному решению. В большинстве приходов придерживалисб этой договоренности», — сказал Юрий Тандит.



Чиновник также добавил, что меры по ужесточению карантина не предусматриваются. Однако при изменении ситуации, особенно после недавних религиозных праздников, решение могут пересмотреть.

Как сообщалось, правоохранители завели уголовное производство из-за скопления людей в нарушение правил карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре.