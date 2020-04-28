При Офисе президента создадут группу с родными пленных на Донбассе

В Украине создадут рабочую группу, куда войдут родственники удерживаемых боевиками украинцев. Об этом стало известно в ходе встречи с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака с родственниками пленных, сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на странице в Facеbook.



Кроме того, по ее словам, затронут вопрос о финансовой помощи семьям, близкие которых незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



По словам Ермака, согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста, передает пресс-служба ОП.



«Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию», — напомнил Андрей Ермак.



Также на встрече договорились о начале работы комиссии по поиску пропавших без вести на Донбассе.

16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел обмен удерживаемыми лицами в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.



Властям Украины группировка «ЛНР» передала 11 человек, а взамен получила четырех. Остальные четверо изъявили желание остаться на украинской стороне.