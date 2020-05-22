Дважды пленный украинец Синченко сбежал из тюрьмы боевиков. «ДНР» объявила за него награду

Дважды пленный украинец Григорий Синченко совершил побег из тюрьмы группировки «ДНР», где его подвергали пыткам. Об этом «Укринформу» сообщила его мать Татьяна Гулевская.



«Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым», — отметила Гулевская.



По местным телеканалам новость о побеге Синченко показывают в сводках «МВД». Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду.



На фотографиях, которые демонстрирует «ДНР», на лице Синченко видны следы ожогов, из чего его мать делает вывод, что сына вновь подвергали пыткам.

25-летнего Григория Синченко незаконно задержали в Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышек подконтрольного группировке «ДНР» мобильного оператора «Феникс». В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.



Боевики за партизанскую деятельность против так называемой «народной республики» его, инвалида третьей группы, подвергали пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое.



Григорий решил отомстить боевикам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести. В октябре 2019-го Синченко снова задержали «спецслужбы ДНР». И до сих пор его родные ничего о нем не знали.