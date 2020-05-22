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ДонОГА: Ослабления карантина в Донецкой области пока не будет

22 мая 2020, 20:29

ДонОГА: Ослабления карантина в Донецкой области пока не будет

Ослабления карантина в Донецкой области пока не будет из-за малого количества проводимых ПРЦ-тестов. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«На территории Донецкой области ослабление противоэпидемических мероприятий пока осуществляться не будет в связи с тем, что количество тестирований методом полимеразной цепной реакции составляет менее 12 на 100 тысяч населения в течение последних семи дней», — написал он.

Кириленко отметил, что к вопросу о послаблении карантина вернутся после превышения показателя количества тестирований.

Согласно данным министерства здравоохранения, Донецкая и Луганская области, а также еще 9 областей Украины и город Киев, не готовы переходить ко второму этапу снятия карантинных ограничений  согласно критериям Минздрава.

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