Суд назначил дату избрания меры пресечения для Порошенко

Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту, народному депутату Петру Порошенко.



Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.



Заседание назначено на 15:15.

10 июня Порошенко было объявлено подозрение в совершении уголовного преступления. По версии следствия, он подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания «явно преступного приказа» склонил тогдашнего главу Службы внешней разведки Егора Божко к превышению им власти и служебных полномочий при назначении Сергея Семочко заместителем руководителя СВР.



Порошенко уведомление о подозрении не подписал. Его адвокат заявил, что подозрение нардепу должно вручаться лично генпрокурором, а не по его поручению.



Прокуратура будет настаивать на избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.