«ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ЛНР» приговорила жителя Бердянска к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры ЛНР».



Как заявляют в формировании, летом 2018 года мужчина приехал на подконтрольную боевикам территорию Луганской области для сбора и передачи информации сотрудникам СБУ. В «ЛНР» утверждают, что мужчина тайно собирал сведения о сотрудниках «правоохранительных органов» группировки.



«Суд» приговорил его к 13,5 годам заключения с конфискацией имущества. В группировке не уточнили, имеет ли задержанный имущество на территории ОРЛО.