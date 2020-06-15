В поселке на Луганщине нашли российские противопехотные мины

В поселке Голубовское Луганской области на территории заброшенного частного дома обнаружено шесть противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, они были установлены и приведены в боевую готовность примерно осенью 2019 года.

«Мины модели ПМН-2 производят в России и поставляют на подконтрольную ей часть территории Луганской области, их используют контролируемые РФ боевики для запугивания местного населения и вооруженной агрессии против ВСУ», — говорится в сообщении.



Отмечается, что эти мины не имеют механизма самоликвидации, и потому их использование запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенции 1997 года.



В прокуратуре сообщили, что полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).