Пираты захватили в плен четырех украинских моряков у берегов Нигерии

В результате пиратского нападения на судно «Curacao Trader» в Гвинейском заливе у берегов Нигерии похищены 13 из 19 членов экипажа, среди захваченных моряков — 4 гражданина Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на МИД Украины.



«17 июля 2020 года в результате пиратского нападения на судно "Curacao Trader" в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу), похищено 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков — 4 гражданина Украины», — сказали агентству в пресс-службе МИД.



Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела, отметили в МИД.