Боевики передали Украине еще одно неидентифицированное тело 

Боевики во вторник передали Украине со временно оккупированной территории еще одно неидентифицированное тело военнослужащего. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Сегодня, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас личность погибшего не идентифицирована», — говорится в сообщении.



Отмечается, что, вероятно, это третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области.



«После проведения процедуры опознания, завершение судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200″ тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно», — отметили в штабе ООС.

15 июля тело военнослужащего, погибшего 13 июля возле Зайцево, было возвращено украинской стороне.



17 июля боевики передали тело погибшего, которые впоследствии идентифицировали как военного медика Николая Ильина.



18 июля группировка «ДНР» заявила об обнаружении тела третьего украинского военнослужащего, который погиб в районе населенного пункта Зайцево под Горловкой.