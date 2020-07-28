Штаб зафиксировал три обстрела на Донбассе с начала перемирия

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды стреляли по позициям украинских военных, нарушая тем самым режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь среди военнослужащих в результате обстрелов нет.



В частности, в районе населенного пункта Водяное боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а у Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Еще одно нарушение украинской стороной зафиксировано у Новомихайловки. Вблизи украинских позиций с помощью ручных противотанковых гранатометов боевики совершили минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.



По данным штаба, с начала текущих суток обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил, не зафиксировано.



В пресс-центре также подчеркнул, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и «находятся наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника».

С 27 июля на Донбассе начался режим полного прекращения огня.



На прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением перемирия. Они включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.



Стороны обязались соблюдать «режим тишины», но заявили, что оставляют за собой право открывать ответный огонь.



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