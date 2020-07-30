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ЦИК спросил у Донецкой и Луганской ОГА, можно ли проводить выборы в регионе

30 июля 2020, 21:00

ЦИК спросил у Донецкой и Луганской ОГА, можно ли проводить выборы в регионе

Центризбирком обратился к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям с просьбой предоставить выводы о возможности проведения местных выборов 25 октября, в том числе, в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Речь идет об избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня 2020 № 117 «Об образовании обычных и специальных избирательных участков на постоянной основе».

Получение выводов ЦИК ожидает не позднее 5 августа.

Верховная Рада 15 июля приняла постановление о проведении местных выборов 25 июля. В Донецкой и Луганской областях выборы состоятся только на подконтрольной властям территории. При этом голосование в областные советы проводиться не будет.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечал, что местные выборы в Донецкой и Луганской областях состоятся и в прифронтовых населенных пунктах при условиях обеспечения гарантий безопасности.

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