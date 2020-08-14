У Зеленского отреагировали на передачу «вагнеровцев» России: Ожидали от Беларуси взвешенного решения

В Офисе президента Украины заявили, что с сожалением восприняли новость о передаче задержанных в Беларуси «вагнеровцев» России.



«Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ОП.



Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил «Украинской правде», что Офис генпрокурора не получил официального ответа от Беларуси о выдаче боевиков частной военной компании «Вагнера», задержанных в июле.



«Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НВФ РФ. И Офис генерального прокурора оперативно отреагировал на задержание и сразу 31 июля направил запрос Беларуси о временном аресте, а позже — и экстрадиционные документы», — отметил он.



Мамедов добавил, что Офис генпрокурора продолжит привлечение «вагнеровцев» к уголовной ответственности за участие в конфликте на Донбассе, используя механизм заочного правосудия.

Сегодня Беларусь передала России задержанных в июле наемников частной военной компании «Вагнера». Экстрадиции 28-ми из них Украина добивалась в связи с обвинениями, касающимися участия боевиков ЧВК в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».



Шевченковский райсуд Киева заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины).



29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.