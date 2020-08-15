Новый антирекорд в Украине — 1847 случаев COVID-19 за сутки

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных в течение суток случаев COVID-19 — в пятницу, 14 августа, коронавирус диагностировали у 1847 человек. Еще 633 человек выздоровели, 33 — умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Большинство случаев зафиксировано в Харьковской области (254), в Киеве (232), в Черновицкой области (170), во Львовской области (166).



С начала пандемии в Украине, без учета оккупированных территорий, выявлено 89 719 случаев заболевания коронавирусом, 47430 человек выздоровели, 2044 — умерли.