Зеленский о выдаче «вагнеровцев» России: Последствия будут трагическими

Решение Беларуси передать России задержанных боевиков ЧВК «Вагнера» является неприемлемым и приведет к трагическим последствиям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



По его мнению, отказ Беларуси экстрадировать «вагнеровцев» в Украину «не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи».



«На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», — заявил Зеленский.



«Последствия этого решения будут трагическими... Дай Бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют», — отметил президент.



Зеленский напомнил, что Офис генерального прокурора обращался к Беларуси с запросом о выдаче наемников ЧВК, подозреваемых в участии в конфликте на Донбассе, однако беларусская сторона оставила обращение без ответа.

Беларусь передала России задержанных в июле наемников частной военной компании «Вагнера». Экстрадиции 28-ми из них Украина добивалась в связи с обвинениями, касающимися участия боевиков ЧВК в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков «ДНР/ЛНР».



Шевченковский райсуд Киева заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины).



29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.