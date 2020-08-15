Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба исключил объединение вопросов Крыма и Донбасса

15 августа 2020, 12:13

Кулеба исключил объединение вопросов Крыма и Донбасса

Объединение вопросов отдельных районов Донбасса и Крыма только усложнит процесс деоккупации этих территорий. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью «Украинскому радио».

«Если мы хотим усложнить вопросы и деоккупации Крыма, и деоккупации Донбасса, то тогда это надо объединять. А, если мы хотим двигаться по обоим направлениям, тогда мы должны по каждому треку двигаться отдельно», — считает он.

Кулеба сожалеет, что в 2014 году для крымского вопроса не был создан формат по примеру нормандского.

«И нам сейчас приходится наверстывать. Это гораздо сложнее делать, я вам честно скажу. Но, мы как раз работаем над созданием этого формата», — заявил министр.

По его словам, МИД намерен предложить президенту Зеленскому формат международной платформы по Крыму. Для создания стратегии деоккупации полуострова министерство взаимодействует с вице-премьер-министром по реинтеграции Алексеем Резниковым, представительством президента в АР Крым и другими министерствами.

«И я считаю, что этот вопрос достоин решения СНБО. Поэтому мы планируем передать этот "единый пакет" в СНБО для окончательного согласования и рассмотрения», — добавил Кулеба.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Кулеба
Места
Крым ОРДЛО

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:53
Коронавирус в ОРДЛО: За сутки 2 человека умерли, у 29-ти подтвердился COVID-19
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
15:24
«Едут очень медленно». Ситуация на КПВВ «Новотроицкое» сегодня днем
14:47
Проверки «МВД ДНР» спровоцировали пробки на выезде из Донецка
12:34
«А живу я надеждой на лучшее время!» В Донецке выпустили почтовые марки и конверты с Виктором Цоем
11:24
«ЛНР»: Местный житель подорвался на взрывном устройстве в районе Обозного
11:16
Абитуриентам с неподконтрольных территорий продлили срок подачи документов в вузы
10:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 42 новых случая заболевания COVID-19
09:24
«ЛНР»: Количество заболевших коронавирусом увеличилось до 628
08:22
Беспилотники ОБСЕ глушили под Донецком
23:01
ОБСЕ зафиксировала новые мины под Луганском
15:21
«ЛНР» приговорила подростка к 9 годам тюрьмы за убийство несовершеннолетнего
12:37
Пушилин надеется, что РФ передаст «ДНР» вакцину от коронавируса
10:58
«ДНР»: Заболевших коронавирусом уже более 2 тысяч. За сутки – две смерти
10:26
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 14 августа
все новости
14:37
С полуночи на Донбассе соблюдается перемирие
13:15
В ВСУ выявили еще 35 случаев коронавируса
12:13
Кулеба исключил объединение вопросов Крыма и Донбасса
10:53
Коронавирус в ОРДЛО: За сутки 2 человека умерли, у 29-ти подтвердился COVID-19
10:38
Зеленский о выдаче «вагнеровцев» России: Последствия будут трагическими
09:24
Новый антирекорд в Украине — 1847 случаев COVID-19 за сутки
08:12
Боевики открывали огонь под Авдеевкой
23:38
На Донетчине сегодня выявили 26 новых случаев COVID-19
23:12
У Зеленского отреагировали на передачу «вагнеровцев» России: Ожидали от Беларуси взвешенного решения
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:17
Зеленский рассказал Нетаньяху о ситуации на Донбассе
20:07
Беларусь отдала России задержанных наемников ЧВК «Вагнера»
19:24
ЕС одобрил введение санкций против Беларуси
18:36
Зеленского просят утвердить День скорби по мирным жителям, погибшим из-за боев на Донбассе
18:07
Боевики трижды открывали огонь с начала суток
все новости
ВИДЕО
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18
В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания
11 августа, 22:03
Экономика Донбасса: Между войной, пандемией и политикой. Большой репортаж ►
10 августа, 14:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция