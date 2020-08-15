«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 17 августа

Группировка «ДНР» на один день возобновит работу своего пункта пропуска «Еленовка» в понедельник, 17 августа. Об этом сообщает штаб «ДНР» по борьбе с коронавирусом.



Для въезда на подконтрольную «ДНР» территорию необходимо разрешение «межведомственного штаба», а для выезда — регистрация (прописка) на подконтрольной Украине территории. Все люди, прибывшие на подконтрольную группировке территорию, должны отправиться на 14-дневную обсервацию в больницу.



КПВВ «Еленовка» будет работать с 9:00 до 18:00.



В предыдущий раз «ДНР» открывала это пункт пропуска 14 августа. Сейчас «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.



Пункт пропуска «ДНР» «Еленовка» связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».



Прибывшие на подконтрольную Украине территорию обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений Донецкой области.



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