В Донецкой области выявили еще 14 заболевших коронавирусом

За субботу, 15 августа, в Донецкой области выявили еще 14 заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что 7 случаев заболевания подтверждены в Краматорске. По два заболевших зафиксированы в Мариуполе и Мангушском районе.



По одному заболевшему выявлены в Угледаре, Славянске, Марьинском районе.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 1088 случаев COVID-19. Из них 883 человека выздоровели, а 14 — умерли. На лечении остается 191 человек.