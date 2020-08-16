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В Минске анонсировали проведение митинга в поддержку Лукашенко

16 августа 2020, 11:39

В Минске анонсировали проведение митинга в поддержку Лукашенко

В Минске пройдет «митинг солидарности» в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщила в Facebook организация «Белая Русь».

«[Митинг] сугубо мирный. На нем соберутся силы, поддерживающие государственный курс. На митинге соберутся все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря», — говорится в сообщении.

В то же время портал Tut.by сообщил, что в митинге в поддержку Лукашенко принуждают участвовать работников бюджетных организаций.

«Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым — нет, потому что грозят увольнением. Люди опасаются, что могут быть совершены провокации», — выяснили журналисты.

По словам одного военнослужащего, их также в «добровольно-принудительном порядке «просят» прийти на митинг. На тех, кто отказывается, «составляют списки», сообщил он порталу.

Начало митинга запланировано на 12:00 у Дома правительства на площади Независимости. На том же месте в 14:00 оппозиционные Telegram-каналы объявили сбор участников марша «За свободу». Они требуют отставки президента и освобождения задержанных в ходе акций протеста.

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