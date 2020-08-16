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ОБСЕ видела движение авто, людей и поезд у неподконтрольного участка границы на Луганщине

16 августа 2020, 12:52

ОБСЕ видела движение авто, людей и поезд у неподконтрольного участка границы на Луганщине

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали вечернее время 3 транспортных средства, которые стояли, а также людей, которые пересекли неподконтрольный участок украино-российской границы. Об этом сообщается в отчете миссии.

«Вечером 13 августа в 22:54 примерно в 5 км к востоко-юго-востоку от н. п. Никишовка (59 км к юго-востоку от Луганска) БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал перемещение 3 транспортных средств по грунтовой дороге к полю в 500 м к западу от международной границы, где отсутствуют контрольно-пропускные сооружения», - говорится в отчете.

Беспилотник также зафиксировал, что двое из этих транспортных средств подъехали к границе и остановились. После этого несколько людей вышли из этих транспортных средств, прошли к границе и покинули украинскую территорию.

В течение последующих 25 минут, по наблюдениям СММ, несколько людей вошли в Украину, прошли к одному из припаркованных транспортных средств и затем вновь покинули Украину.

«В 23:29 БПЛА зафиксировал, что все транспортные средства отправились из данного района и последовали грунтовыми дорогами на запад, затем повернули к северу и прибыли в н. п. Власовка (53 км к юго-востоку от Луганска) в 23:54», - говорится в отчете.

В тот же вечер беспилотник миссии действия зафиксировал грузовой поезд с 30 саморазгружающими вагонами примерно в 3,5 км от подконтрольного группировке «ЛНР» города Вознесеновка (ранее Червонопартизанск), который следовал в восточном направлении к границе.

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