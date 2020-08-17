Штаб: Обстрелов на Донбассе в воскресенье не было

Пророссийские боевики не осуществили ни одного обстрела на Донбассе за минувшие сутки, сегодня «режим тишины» сохраняется. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Однако в штабе подчеркнули, что за минувшие сутки украинскими военными задокументировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно неподконтрольной Ужовки «противник осуществлял инженерное оборудование позиций» в сторону подразделений Вооруженных сил Украины у Водяного.



С начала текущих суток, 17 августа, введенный «режим тишины» сохраняется в полной мере. «В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела», — доложили в штабе.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.