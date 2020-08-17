Автомобиль журналистов «Схем» сожгли неизвестные. У Зеленского отреагировали

В ночь с воскресенья на понедельник автомобиль программы журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях» подожгли возле дома водителя съемочной группы. Об этом сообщил журналист программы Михаил Ткач.



Речь идет о машине, на которой журналисты в течение четырех лет снимали свои материалы.







По словам Ткача, последний материал, который снимали в этом автомобиле — «Короли дорог» — о первых лицах государства, нарушающих правила дорожного движения.



«Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевали возле дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?» — написал Ткач.



На ситуацию отреагировала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель. По ее словам, журналистские расследования — это всегда опасная работа, но сложившаяся ситуация — абсолютно недопустима.



Мендель сообщила, что по факту поджога автомобиля уже открыто уголовное производство, а правоохранители проводят следственные действия.

«Украина должна сделать все, чтобы защищать свободу слова, которая является залогом демократического государства», — подчеркнула она.

«Схемы» — проект «Радио Свобода», который выходит на телеканале «UA:Перший». Авторы регулярно выпускают журналистские расследования о коррупции и других случаях нарушения закона со стороны чиновников и высокопоставленных лиц.



8 августа журналист «Схем» Михаил Ткач нашел у себя дома признаки того, что его кто-то прослушивал.