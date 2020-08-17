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За сутки на Луганщине выявили 6 случаев COVID-19

17 августа 2020, 10:52

За сутки на Луганщине выявили 6 случаев COVID-19

Шестеро человек получили положительные результаты на COVID-19 за прошедшие сутки на подконтрольной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Трое заболевших из города Северодонецк: один из круга контактных лиц; один находился на самоизоляции; еще один был госпитализирован с пневмонией.

Еще трое заболевших из Старобельского района. Все они из числа ранее установленных контактных лиц.

С начала пандемии в Луганской области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 185 случаев заболевания коронавирусом: 125 выздоровели, один — умер.

За минувшие сутки в Украине выявлено 1 464 заболевших коронавирусом.

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