«Шахтер» хочет и дальше проводить матчи на «Олимпийском» в Киеве

Футбольный клуб «Шахтер» планирует заключить долгосрочный контракт для проведения своих домашних матчей на НСК «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщил генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью «Интерфакс-Украина».



«Шахтер уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо" Киев, и НСК "Олимпийский" только выиграют», — сказал Палкин.



По его словам, с «Олимпийским» уже есть определенные договоренности, что со следующего сезона «Шахтер» и НСК попытаются совместно сделать на стадионе газон «европейского уровня».



«Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число», — отметил гендиректор «Шахтера».

«Шахтер» не проводит матчи в Донецке с мая 2014 года. После начала конфликта команда базируется в Киеве, а домашние матчи сначала проводила во Львове, а потом в Харькове.



Этим летом «горняки» проводили домашние поединки на НСК «Олимпийском» после возобновления сезона в условиях карантина.