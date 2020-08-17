Экспорт продукции из Донецкой области упал на 23%

Экспорт товаров в Донецкой области за первую половину 2020 года уменьшился на 23,6% в сравнении с январем-июнем 2019 года. Об этом сообщается на сайте Главного управления статистики в Донецкой области.



Выручка от экспорта в первом полугодии составила 1,86 млрд долларов, что на 575,2 млн долларов меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Донетчина заняла третье место по выручке экспортированных товаров после Киева и Днепропетровской области.



Спад поступлений от экспорта связан с падением стоимости черных металлов на внешних рынках на 11,9%. Именно сбыт черных металлов обеспечил 78,4% валютных поступлений в І полугодии 2020 года, а понижение его цены привело к недополучению 197,2 млн долларов.



Наибольшие валютные поступления от экспорта пришлись на европейский рынок (49,6%) и страны Азии (22,7%).



Из-за пандемии коронавируса упал экспорт на все рынки сбыта: на 45,3% — в страны Америки, на 40,8% — в страны Африки, на 23,9% — в страны ЕС, на 14,9% — в РФ, на 14,8% — в Азию.



Всего предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 102 страны мира.



На первом месте, как и прежде, оказалась Италия (22,2% общего объема), что на 29,3% меньше, чем в январе—июне 2019 года. 93,3% выручки от экспорта товаров в Италию обеспечено сбытом черных металлов.



На втором месте — Россия (13,3% общего объема). В РФ доставили 52,9% экспортированной машиностроительной продукции.



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