МИД Украины вызывает посла в Беларуси на консультации

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Я принял решение вызвать посла Украины в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив украинско-белорусских отношений в новой реальности, которая сложилась, выработки соответствующих решений с учетом всего комплекса факторов. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — говорится в заявлении Кулебы.



Министр напомнил, что в прошлую пятницу официальный Минск передал задержанных «вагнеровцев» в Россию, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине.



По словам министра, из официальных сообщений о возможном активном привлечении России к урегулированию ситуации в Беларуси вытекают качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом.



«Совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси, общество которой выразило вотум недоверия официальным результатам выборов президента Беларуси, кардинально меняет ситуацию в беларусско-украинских отношениях», – отметил глава МИД.



Глава МИД отметил, что Украина будет жестко защищать свои национальные интересы, но при этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы украинских граждан на территории Беларуси.



Кулеба напомнил, что в связи с обострением ситуации безопасности в Беларуси, МИД рекомендовало воздержаться от поездок в эту страну. Тем, кто уже находится в Беларуси, МИД советует избегать массовых мероприятий и мест скопления граждан.