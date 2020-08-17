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ООС: С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

17 августа 2020, 18:43

ООС: С начала суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела

С начала суток на Донбассе не зафиксировано нарушение режима тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано», - сказано в сообщении.

В то же время в штабе заявили, что боевики проводят инженерные работы на отдельных участках.

«17 августа украинскими военными обнаружен один факт дополнительного инженерного оборудования позиций противником в сторону наших подразделений неподалеку Водяного, со стороны территории временно оккупированного населенного пункта Ужовка», - говорится в сообщении.

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