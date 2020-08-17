В Мариуполе женщина за 400 тысяч пыталась продать своего новорожденного ребенка

В Мариуполе 19-летняя женщина пыталась продать за 400 тысяч гривен собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, поскольку не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика», — говорится в сообщении.



Злоумышленница была задержана при получении денежных средств от «покупателя». Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.