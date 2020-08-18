Штаб ООС зафиксировал два нарушения «режима тишины» на Донбассе

Пророссийские боевики за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что никто из украинских военных не пострадал.



Подчеркивается, что вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксировано огневую активность наемников из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни украинским бойцам, поэтому ответный огонь со украинской стороны не применялся.



Также за минувшие сутки выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений неподалеку Водяного по направлению временно неподконтрольной Ужовки.



В штабе добавили, что с начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений не зафиксировано.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.



