«ДНР» сообщила о 24 заразившихся и одном умершем из-за COVID-19 за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 24 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, скончался ранее заболевший COVID-19 мужчина в возрасте 60 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Там добавили, что за сутки было выписано 33 выздоровевших человека.



Всего по состоянию на утро 18 августа «ДНР» признает 2 114 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже выписаны 1035 человек, а 118 — умерли. На лечении остается 961 пациент.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 1 106 случаев COVID-19.