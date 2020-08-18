Штат «UA:Донбасс» сократили на 15%. В НСЖУ указывают на «маргинализацию» регионального ТВ

«Суспільне мовлення» уволило 25% персонала на региональном филиале «UA:Донбасс», в среднем коллектив каждой из 22 региональных филиалов сократился на 14%. Об этом сообщает Нацсоюз журналистов Украины (НСЖУ) со ссылкой на председателя правления ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Зураба Аласанию.



Так, штат «UA:Донбасс» сократился с 180 человек до 133. Это наибольшее сокращение персонала среди всех филиалов «Суспільного».



В НСЖУ считают, что такими действиями «Суспільне» выбрало курс на маргинализацию и ограничения доступа к региональному вещанию.



В ответе Аласании на запрос НСЖУ говорится, что новая Концепции регионального вещания ОАО «НСТУ» подразумевает привлечение команд на аутсорсе к производству контента, в то время как штатные работники будут сосредоточены на информационном и общественно-политическом вещании. Также НСТУ отказывается от «неэффективных отрезков» времени на региональном уровне.



«Показательным является отказ от развития специального регионального канала для жителей Донецкой и Луганской областей (подконтрольная территория) UA Донбасс. На филиале не только сократили 47 штатных должностей, но и довели собственно местное телевизионное вещание до рекордного минимума — 48 минут в сутки», — говорится в сообщении НСЖУ.



Значительное внимание планируется уделить локальным производителям контента. Так, в этом году было запланировано выделить 20 млн гривен на производство программ на конкурсных условиях на аутсорс. Но из-за нехватки финансирования, в регионы пока направлено 7,5 млн гривен.