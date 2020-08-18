СМИ: Украинская операция по захвату наемников в Беларуси сорвалась после доклада Офису президента

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков российской ЧВК, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.



Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны и в Службе безопасности Украины. Также ранее об этом рассказал главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.



По информации источников «УП», ГУР, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора несколько месяцев планировали спецоперацию по задержанию боевиков. В ее рамках наемников наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. После этого они должны были вылететь в эту страну из Минска.



По словам Бутусов, в составе группы планировали задержать: двух боевиков, причастных к уничтожению рейса Boeing МН17; одного боевика, причастного к уничтожению Ил-76 в Луганском аэропорту; одного боевика, причастного к уничтожению АН-26 близ Луганска.



Также он подчеркивает, что эту группу в СМИ назвали «вагнеровцы», но в реальной ЧВК «Вагнера» большинство из них не служили. «Они были наемниками, которым все равно за кого воевать. В ходе вербовки наемников они дали подробные показания на видео о своих преступлениях на территории Украины — они хвастались, думая, что показывают уровень своей "квалификации"», — рассказал Бутусов.



По замыслу украинских спецслужб, во время первого этапа перелета из Беларуси в Турцию самолет должен был экстренно сесть в одном из украинских аэропортов, поскольку одному из пассажиров стало плохо. Эту роль должен был выполнять агент СБУ. Под видом медработников в самолет должна была зайти группа спецназа и задержать наемников.

Однако план не получилось реализовать. Замглавы СБУ Руслан Баранецкий доложил об операции президенту Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрю Ермаку. После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Причины такого решения источники называют разные, но обе они связаны с урегулированием ситуации на Донбассе. По данным «УП», Ермак это объяснил тем, что операция могла бы сорвать готовящийся обмен пленными. В свою очередь Бутусов пишет, что глава ОП сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, и заявил, что задержание боевиков помешает началу перемирия на Донбассе 27 июля.



Украинские разведчики подозревают, что после этого произошел «слив» информации в ФСБ России. Результатом было задержание наемников белорусским КГБ в Минске и последующая их передача России.



Кроме того, после этих событий Зеленсикй уволил руководителя ГУР Василия Бурбу, а Баранецкий ушел в бессрочный отпуск. Бутусов утверждает, что Бурба требовал от первых лиц страны расследовать провал этой спецоперации.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке террористических актов в преддверии выборов, однако никаких обвинений им официально так и не предъявили.



14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жервами операции украинских спецслужб.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, эти наемники принимали участие в боях на Донбассе и среди них 9 граждан Украины. Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.