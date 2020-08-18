ОБСЕ снова зафиксировала вертолеты у неподконтрольного участка границы

Миссия ОБСЕ зафиксировала полеты вертолетов у неподконтрольного участка украино-российской границы в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 12 августа в 10:10 наблюдатели видели на КПП «Гуково» вертолет типа Ми8, летевший с юго-востока в северо-восточном направлении.



В тот же день в 10:27 на КПП «Донецк» патруль миссии заметил вертолет типа Ми8 / Ми17, летевший с северо-востока в северо-западном направлении на высоте примерно 200 метров.



Отмечается, что в обоих случаях вертолет находился в воздушном пространстве Российской Федерации все время, пока был виден ОБСЕ.