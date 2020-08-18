«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе

Журналистка Янина Соколова на своем YouTube-канале опубликовала, как утверждается, записи разговоров сотрудника Службы безопасности Украины с российскими боевиками ЧВК «Вагнера», во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



По всей видимости, записи вербовки «вагнеровцев» были сделаны в рамках спецоперации украинских спецслужб о которой ранее сообщали СМИ. Наемников наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Туда они должны были лететь через Минск. По плану украинских спецслужб планировали, самолет сядет в Украине и боевиков задержат. Однако операция была сорвана, боевиков задержали белорусские силовики и потом передали их России.



На записи сначала боевик ЧВК «Вагнера» Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года он воевал в составе батальона «Степь» на Донбассе, руководил группой ПЗРК. По его словам, ему удалось сбить возле поселка Мариновка вертолет и два самолета СУ-25 Вооруженных сил Украины. Он также рассказал, что участвовал в «освобождении Луганского аэропорта». Харитонов учился стрелять из ПЗРК в российском городе Новочеркасск.



Наемник отметил, что имеет российский военное билет, поскольку служил в 1999-2001 году. Награду за сбитые самолеты ему вручал в Москве тогдашний помощник президента России Владислав Сурков.



Другой боевик Сергей Щербаков рассказал, что воевал вместе с Харитоновым в Украине в 2014 году. Он подтвердил, что Харитонов сбил вертолет и два штурмовика СУ-25.



Еще один «вагнеровец» Александр Сидоров рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах за «ЛНР» и в 2016 году возле населенного пункта Пески за «ДНР». Попал он на Донбасс в составе российского подразделения «Амур». По словам Сидорова, он работал водителем во время боев за Луганский аэропорт.



На видео также показаны документы других бойцов ЧВК «Вагнера», которые воевали в Украине. В частности это: Сергей Анохин, Дмитрий Жмурин, Тахир Бахтигараев.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Белорусские власти заявили, что подозревают их в подготовке террористических актов в преддверии выборов, однако никаких обвинений им официально так и не предъявили.



14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жервами операции украинских спецслужб.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, эти наемники принимали участие в боях на Донбассе и среди них 9 граждан Украины. Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.