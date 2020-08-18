ЦИК просит силовиков уточнить, безопасно ли проводить местные выборы в прифронтовых районах Донбасса

Центральная избирательная комиссия обратилась в компетентные органы относительно возможности подготовки и проведения местных выборов в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей 25 октября. Об этом сообщается на сайте ЦИК.



«Учитывая необходимость обеспечения возможности для граждан Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует необходимость в уточнении у компетентных органов информации относительно ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями», — говорится в сообщении.



Уточняется, что ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны, Службу безопасности Украины, Национальную полицию, командующему объединенных сил. Свою оценку ситуации с безопасностью эти органы должны предоставить до 28 августа.



Также ЦИК обратилась в Донецкую и Луганскую облгосадминимтрации относительно предоставления не позднее 28 августа выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов на избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня 2020 № 117, по установленной Комиссией форме. А также — о возможности организации подготовки и проведения выборов депутатов районных советов 25 октября.

8 августа ЦИК, на основании выводов Донецкой и Луганской обдгосадминистраций, постановила, что местные выборы невозможно провести в 18 громадах на Донбассе, которые находятся рядом с линие соприкосновения.



Решение вызвало общественный резонанс. В ЦИК рассказали, что к ним поступают многочисленные обращения народных депутатов , органов местного самоуправления, общественных организаций, избирателе относительно пересмотра такого решения.



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