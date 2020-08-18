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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

18 августа 2020, 21:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

В понедельник, 17 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирусную инфекцию диагностировали у двенадцати человек, в том числе у одного ребенка. Пятеро заболевших выявлены в Мариуполе, трое в Бахмуте, двое в Дружковке, по одному в Славянске и Марьинском районе. За все время пандемии на Донетчине без учета неподконтрольной территории выявлено 1106 случаев коронавируса: 883 человека выздоровели, а 14 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 24 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, скончался ранее заболевший COVID-19 — мужчина в возрасте 60 лет, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 2114 случаев заболевания коронавирусом. Из них уже выписаны 1035 человек, 118 пациентов умерли.

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Четыре случая зафиксировано в Северодонецке, по одному — в Лисичанске, Новоайдарском, Станично-Луганском, Краснодонском, Меловском и Марковском районах. С начала пандемии на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 195 человек. Из них выздоровели — 129, один пациент умер.

Группировка «ЛНР» с 16 августа не публикует сводку о новых выявленных случаях COVID-19. На тот момент формирование признавало 631 случай заражения коронавирусной инфекцией: 600 человек выздоровели, 16- умерли.

У командующего Военно-морских сил ВСУ Алексея Неижпапы выявлен коронавирус, сообщает «Бабель» со ссылкой на два источника. По словам собеседника издания, 14 августа в штабе провели совещание с участием Неижпапы. После этого 23 сотрудника штаба отправились на самоизоляцию. Сам командующий ВМС отказался комментировать эту информацию.

Политика

Президент Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в Трехсторонний контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина, который станет заместителем главы делегации Леонила Кравчука. По словам Кравчука, Фокин поможет наладить взаимодействие со всеми жителями Донбасса.

Переговоры советников глав государств «нормандской четверки» запланировано провести до конца августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Общество

На фоне пандемии коронавируса в Донецке пройдут праздничные мероприятия ко Дню города и Дню шахтера. Будут ли приняты какие-то меры предосторожности при организации массовых мероприятий, в «ДНР» не уточняют.

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