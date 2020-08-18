Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе

18 августа 2020, 21:37

В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ опровергли информацию о том, что их сотрудник в Луганске заболел коронавирусом.

Ранее о том, что наблюдатель ОБСЕ заразился COVID-19 заявил глава «МИД» группировки «ЛНР» Владислав Дейнего. В своем сообщении он сослался на информацию в СМИ.

В пресс-службе СММ ОБСЕ «Новостям Донбасса» сообщили, что наблюдатель миссии недавно прошел все процедуры безопасности, а именно 14-дневную самоизоляцию, прежде чем переехать в неподконтрольный правительству Украины район Луганской области.

«Кроме того, он сдал ПЦР-тест непосредственно перед тем, как пересечь линию соприкосновения. Результат теста был отрицательный. На 14-й день после пересечения линии соприкосновения он также прошел дополнительный быстрый тест, который снова оказался отрицательным», — отметили в СММ ОБСЕ.

Там добавили, что «по профилактическим медицинским показаниям» наблюдателя перевели в подконтрольный правительству район. 13 августа он прошел еще один ПЦР-тест, результат которого был отрицательный.

В СММ ОБСЕ подчеркнули, что принимают жесткие меры предосторожности для сдерживания распространения COVID-19.

«Миссия ожидает, что те, кому принадлежит фактический контроль, примут аналогичные жесткие меры предосторожности для защиты людей, в том числе наблюдателей СММ, которые живут и работают в районах, которые не контролируются правительством. Меры, принимаемые СММ для сдерживания вируса, принимаются не в сплошном вакууме— их следует дополнять усилиями на более широком общественном уровне», — резюмировали в пресс-службе миссии.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:37
В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
17:23
ОБСЕ снова зафиксировала вертолеты у неподконтрольного участка границы
14:10
В Донецке «ДНР» устроит празднование Дня города на фоне COVID-19
10:36
«ДНР» сообщила о 24 заразившихся и одном умершем из-за COVID-19 за сутки
09:42
За 2 дня СММ ОБСЕ 5 раз столкнулась с ограничением свободы передвижения
08:55
Глава «ДНР» назначил себе нового помощника. Он может быть фигурантом дела о закупке угля у «ЛНР»
22:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:26
«ЛНР» показала подготовку к строительству нового КПВВ
14:45
Ситуация на КПВВ: в сторону Донецка пропущено почти 200 человек
13:16
В Донецк прибыла глава миссии Красного Креста в Украине
23:45
Донбасс. Итоги недели 10 – 16 августа
17:05
Боевики отказали в проезде ОБСЕ под Донецком и у неподконтрольного участка границы
15:11
Правозащитники зафиксировали кадровые изменения в ОРДЛО
13:49
«ДНР»: Из-за возгорания на шахте «Комсомолец Донбасса» эвакуировали почти 600 человек
все новости
21:52
Украинская разведка отрицает, что выманила «вагнеровцев» в Минск. Винит Россию
21:37
В ОБСЕ опровергли заявление «ЛНР» о заболевшем COVID-19 наблюдателе
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:05
ЦИК просит силовиков уточнить, безопасно ли проводить местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
19:27
«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе
17:23
ОБСЕ снова зафиксировала вертолеты у неподконтрольного участка границы
16:48
СМИ: Командующий военно-морских сил Украины заразился коронавирусом
16:46
В Славянске обнаружили захоронение людей, погибших во время оккупации в 2014 году
15:55
СМИ: Украинская операция по захвату наемников в Беларуси сорвалась после доклада Офису президента
14:57
В Мариуполе человек в маске Деда Мороза стрелял в охранника комбината
14:52
Штат «UA:Донбасс» сократили на 15%. В НСЖУ указывают на «маргинализацию» регионального ТВ
14:10
В Донецке «ДНР» устроит празднование Дня города на фоне COVID-19
13:31
В Донецкой области показали первый мобильный ЦНАП. Он будет работать и у КПВВ
12:52
Кравчук рассказал, чем займется Фокин в ТКГ
12:31
На Луганщине выявили 10 новых случаев COVID-19
все новости
ВИДЕО
«Награду Сурков вручал». Опубликован разговор с «вагнеровцами», которые воевали на Донбассе
18 августа, 19:27
Выборы на Донбассе. К чему готовиться? ►
15 августа, 21:30
Кондиционеры способствуют распространению коронавируса? Вот что известно ►
12 августа, 12:18

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция