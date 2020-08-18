Украинская разведка отрицает, что выманила «вагнеровцев» в Минск. Винит Россию

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отрицает, что украинские спецслужбы выманили боевиков частной военной компании «Вагнера» в Беларусь. Он подчеркнул, что это была операция российских спецслужб.



Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщила, что украинская сторона выманила российских намемников в Беларусь в рамках спецоперации. Якобы бойцов ЧВК наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Туда они должны были лететь через Минск. Украинские спецслужбы планировали, что самолет сядет в Украине и боевиков задержат. Однако, по данным издания, операция была сорвана из-за утечки информации, боевиков задержали белорусские силовики и потом передали их России. После этого из ГУР был уволен предшественник Буданова Василий Бурба.



«Во-первых, десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов. Во-вторых, только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск», — сказал Буданов в интервью «Укринформу».



По его словам, все так называемые ЧВК работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения и координации, «даже если выполняют частные заказы».



«В-третьих, очень подробную фейковую версию о якобы причастности СБУ к появлению "вагрнеровцев" в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании "Комсомольская правда" 6 августа. То есть уже через неделю после задержания боевиков белорусскими силовиками и публичных обвинений России со стороны белорусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попыток повлиять на результаты выборов. В-четвертых, параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими», — подчеркнул Буданов.



Он предположил, что «российская сторона готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ заблаговременно».



«С другой стороны, накануне выборов украинские политические силы или коррупционно бизнесовые кланы решили использовать ситуацию для критики власти и запускают на базе российского фейка свои дополнительные информационные волны», — подчеркнул начальник разведки.